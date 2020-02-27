Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 326,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326,50 liradan, 2 bin 150 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 171 liradan, 297,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 301,60 liradan, 2 bin 101 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 121 liradan, bin 51 liradan alınan Yarım Ziynet bin 61 liradan ve 525 liradan alınan Çeyrek Ziynet 530 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA