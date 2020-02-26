Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 323,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 323,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 323,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 325,50 liradan, 2 bin 130 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 151 liradan, 295 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 299 liradan, 2 bin 82 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 102 liradan, bin 41 liradan alınan Yarım Ziynet bin 61 liradan ve 521 liradan alınan Çeyrek Ziynet 526 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA