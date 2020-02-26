Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 327 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 327,20 liradan, 2 bin 155 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 176 liradan, 298 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 302 liradan, 2 bin 106 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 126 liradan, bin 53 liradan alınan Yarım Ziynet bin 63 liradan ve 527 liradan alınan Çeyrek Ziynet 532 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA