Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,60 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 326,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326,60 liradan, 2 bin 151 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 172 liradan, 298 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 302 liradan, 2 bin 102 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 122 liradan, bin 51 liradan alınan Yarım Ziynet bin 61 liradan ve 526 liradan alınan Çeyrek Ziynet 531 liradan satılıyor. - İSTANBUL