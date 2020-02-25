25.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:45

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 326,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326,60 liradan, 2 bin 151 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 172 liradan, 298 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 302 liradan, 2 bin 102 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 122 liradan, bin 51 liradan alınan Yarım Ziynet bin 61 liradan ve 526 liradan alınan Çeyrek Ziynet 531 liradan satılıyor.

Kaynak: İHA