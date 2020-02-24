Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 332,20 lira oldu.

24.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:25
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 332,20 lira oldu.

'da 332 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 332,20 liradan, 2 bin 188 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 209 liradan, 303 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 307 liradan, 2 bin 138 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 158 liradan, bin 69 liradan alınan Yarım Ziynet bin 79 liradan ve 535 liradan alınan Çeyrek Ziynet 540 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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