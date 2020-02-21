Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 324 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 324 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 323,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 324 liradan, 2 bin 134 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 155 liradan, 295,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 299,25 liradan, 2 bin 85 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 105 liradan, bin 43 liradan alınan Yarım Ziynet bin 53 liradan ve 521 liradan alınan Çeyrek Ziynet 526 liradan satıldı. - İSTANBUL