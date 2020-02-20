20.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:41

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 317 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 316,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 317 liradan, 2 bin 88 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 109 liradan, 289 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 293 liradan, 2 bin 40 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 60 liradan, bin 20 liradan alınan Yarım Ziynet bin 30 liradan ve 510 liradan alınan Çeyrek Ziynet 515 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA