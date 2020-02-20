Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 317 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 317 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 316,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 317 liradan, 2 bin 88 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 109 liradan, 289 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 293 liradan, 2 bin 40 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 60 liradan, bin 20 liradan alınan Yarım Ziynet bin 30 liradan ve 510 liradan alınan Çeyrek Ziynet 515 liradan satıldı. - İSTANBUL