20.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:24

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 315,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 315,40 liradan, 2 bin 77 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 98 liradan, 287,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 291,50 liradan, 2 bin 30 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 50 liradan, bin 15 liradan alınan Yarım Ziynet bin 25 liradan ve 508 liradan alınan Çeyrek Ziynet 513 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA