19.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:40

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 313,50 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 313,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 313,50 liradan, 2 bin 65 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 86 liradan, 286 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 290 liradan, 2 bin 18 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 38 liradan, bin 9 liradan alınan Yarım Ziynet bin 19 liradan ve 504 liradan alınan Çeyrek Ziynet 509 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA