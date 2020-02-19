19.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:35

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 313,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 313,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 313,90 liradan, 2 bin 67 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 88 liradan, 286 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 290 liradan, 2 bin 20 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 40 liradan, bin 10 liradan alınan Yarım Ziynet bin 20 liradan ve 505 liradan alınan Çeyrek Ziynet 510 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA