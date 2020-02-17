Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 307,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307,80 liradan, 2 bin 27 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 48 liradan, 280,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284,50 liradan, bin 981 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 1 liradan, 991 liradan alınan Yarım Ziynet bin 1 liradan ve 495 liradan alınan Çeyrek Ziynet 500 liradan satıldı.
(İHA)