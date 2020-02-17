Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,80 lira oldu.

17.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:30
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,80 lira oldu.

'da 307,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307,80 liradan, 2 bin 27 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 48 liradan, 280,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284,50 liradan, bin 981 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 1 liradan, 991 liradan alınan Yarım Ziynet bin 1 liradan ve 495 liradan alınan Çeyrek Ziynet 500 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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