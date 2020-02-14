14.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:40

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 308,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 308 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 308,20 liradan, 2 bin 30 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 51 liradan, 281 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 285 liradan, bin 984 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 4 liradan, 992 liradan alınan Yarım Ziynet bin 2 liradan ve 496 liradan alınan Çeyrek Ziynet 501 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA