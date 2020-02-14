Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 308,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 308,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 308 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 308,20 liradan, 2 bin 30 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 51 liradan, 281 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 285 liradan, bin 984 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 4 liradan, 992 liradan alınan Yarım Ziynet bin 2 liradan ve 496 liradan alınan Çeyrek Ziynet 501 liradan satıldı. - İSTANBUL