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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 308,20 lira oldu.

14.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:39
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 308,20 lira oldu.


İstanbul 'da 308 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 308,20 liradan, 2 bin 30 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 51 liradan, 281 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 285 liradan, bin 984 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 4 liradan, 992 liradan alınan Yarım Ziynet bin 2 liradan ve 496 liradan alınan Çeyrek Ziynet 501 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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