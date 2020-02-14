14.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:20

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 308,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307 liradan, 2 bin 22 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 43 liradan, 280 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284 liradan, bin 976 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 996 liradan, 988 liradan alınan Yarım Ziynet 998 liradan ve 494 liradan alınan Çeyrek Ziynet 499 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA