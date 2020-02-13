Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,20 lira oldu.

13.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:00
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,20 lira oldu.

'da 307 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307,20 liradan, 2 bin 23 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 44 liradan, 280 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284 liradan, bin 977 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 997 liradan, 989 liradan alınan Yarım Ziynet 999 liradan ve 494 liradan alınan Çeyrek Ziynet 499 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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