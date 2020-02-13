13.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:51

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 307 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307,20 liradan, 2 bin 23 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 44 liradan, 280 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284 liradan, bin 977 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 997 liradan, 989 liradan alınan Yarım Ziynet 999 liradan ve 494 liradan alınan Çeyrek Ziynet 499 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA