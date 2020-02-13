Serbest piyasada altın fiyatları
Haberler » Güncel » Serbest piyasada altın fiyatları - Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 306,40 lira oldu.

13.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:15
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 306,40 lira oldu.

'da 306,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 306,40 liradan, 2 bin 18 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 39 liradan, 280 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284 liradan, bin 972 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 992 liradan, 986 liradan alınan Yarım Ziynet 996 liradan ve 493 liradan alınan Çeyrek Ziynet 498 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler