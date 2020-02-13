13.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:15

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 306,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 306,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 306,40 liradan, 2 bin 18 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 39 liradan, 280 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284 liradan, bin 972 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 992 liradan, 986 liradan alınan Yarım Ziynet 996 liradan ve 493 liradan alınan Çeyrek Ziynet 498 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA