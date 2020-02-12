12.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:38

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 304,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 304liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 304,20 liradan, 2 bin 3 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 24 liradan, 277,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 281,25 liradan, bin 958 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 978 liradan, 989 liradan alınan Yarım Ziynet 994 liradan ve 489 liradan alınan Çeyrek Ziynet 494 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA