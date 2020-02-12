12.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:21

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,70 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 303,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 303,70 liradan, 2 bin liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 21 liradan, 276,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 280,75 liradan, bin 955 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 975 liradan, 977 liradan alınan Yarım Ziynet 987 liradan ve 489 liradan alınan Çeyrek Ziynet 494 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA