11.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:34

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 305 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 304,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 305 liradan, 2 bin 9 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 30 liradan, 278 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 282 liradan, bin 963 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 983 liradan, 981 liradan alınan Yarım Ziynet 991 liradan ve 491 liradan alınan Çeyrek Ziynet 496 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA