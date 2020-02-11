Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 304,70 lira oldu.

11.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:21
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 304,70 lira oldu.

'da 304,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 304,70 liradan, 2 bin 7 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 28 liradan, 278 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 282 liradan, bin 961 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 981 liradan, 981 liradan alınan Yarım Ziynet 991 liradan ve 490 liradan alınan Çeyrek Ziynet 495 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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