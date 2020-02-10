10.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:30

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 304,60 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 304,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 304,60 liradan, 2 bin 6 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 27 liradan, 278 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 282 liradan, bin 960 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 980 liradan, 980 liradan alınan Yarım Ziynet 990 liradan ve 490 liradan alınan Çeyrek Ziynet 495 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA