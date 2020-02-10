Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,40 lira oldu.

10.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:15
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,40 lira oldu.

'da 303,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 303,40 liradan, bin 998 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 19 liradan, 276,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 280,50 liradan, bin 953 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 973 liradan, 976 liradan alınan Yarım Ziynet 986 liradan ve 488 liradan alınan Çeyrek Ziynet 493 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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