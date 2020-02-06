Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 300,80 lira oldu.

06.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:20
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 300,80 lira oldu.

'da 300,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 300,80 liradan, bin 981 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 2 liradan, 274,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 274,20 liradan, bin 936 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 956 liradan, 968 liradan alınan Yarım Ziynet 978 liradan ve 484 liradan alınan Çeyrek Ziynet 489 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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