Haberler » Ekonomi » Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 299,40 lira oldu.

05.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:21
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 299,40 lira oldu.


İstanbul 'da 299,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 299,40 liradan, bin 972 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 993 liradan, 273 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 277 liradan, bin 927 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 947 liradan, 964 liradan alınan Yarım Ziynet 974 liradan ve 482 liradan alınan Çeyrek Ziynet 487 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler