05.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:21

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 299,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 299,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 299,40 liradan, bin 972 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 993 liradan, 273 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 277 liradan, bin 927 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 947 liradan, 964 liradan alınan Yarım Ziynet 974 liradan ve 482 liradan alınan Çeyrek Ziynet 487 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA