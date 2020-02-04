04.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:45

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 300,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 300 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 300,20 liradan, bin 977 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 998 liradan, 273,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 277,50 liradan, bin 932 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 952 liradan, 966 liradan alınan Yarım Ziynet 976 liradan ve 483 liradan alınan Çeyrek Ziynet 488 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA