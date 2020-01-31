31.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:45

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 304 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 303,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 304 liradan, 2 bin 2 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 23 liradan, 278 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 282 liradan, bin 957 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 977 liradan, 979 liradan alınan Yarım Ziynet 989 liradan ve 490 liradan alınan Çeyrek Ziynet 495 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA