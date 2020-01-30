Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,90 lira oldu.

30.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:35
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,90 lira oldu.

'da 303,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 303,90 liradan, 2 bin 1 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 22 liradan, 277 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 281 liradan, bin 956 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 976 liradan, 978 liradan alınan Yarım Ziynet 988 liradan ve 489 liradan alınan Çeyrek Ziynet 494 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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