24.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:08

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,90 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 297,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 297,90 liradan, bin 962 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 983 liradan, 271,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 275,50 liradan, bin 917 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 937 liradan, 959 liradan alınan Yarım Ziynet 969 liradan ve 480 liradan alınan Çeyrek Ziynet 485 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA