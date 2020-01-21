21.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:31

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 296,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 296,40 liradan, bin 952 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 973 liradan, 270 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 274 liradan, bin 908 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 928 liradan, 954 liradan alınan Yarım Ziynet 964 liradan ve 477 liradan alınan Çeyrek Ziynet 482 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA