20.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:35

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 296,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 296,40 liradan, bin 964 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 993 liradan, 270 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 273 liradan, bin 896 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 933 liradan, 945 liradan alınan Yarım Ziynet 969 liradan ve 474 liradan alınan Çeyrek Ziynet 484 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA