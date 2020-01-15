15.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:42

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 294,10 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 293,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 294,10 liradan, bin 937 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 958 liradan, 268 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 272 liradan, bin 893 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 913 liradan, 946 liradan alınan Yarım Ziynet 956 liradan ve 473 liradan alınan Çeyrek Ziynet 478 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA