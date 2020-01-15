15.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:31

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 294,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 294,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 294,40 liradan, bin 939 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 960 liradan, 268 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 272 liradan, bin 895 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 915 liradan, 948 liradan alınan Yarım Ziynet 958 liradan ve 474 liradan alınan Çeyrek Ziynet 479 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA