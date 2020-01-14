14.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:32

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 292,10 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 291,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 292,10 liradan, bin 924 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 945 liradan, 266,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 270,20 liradan, bin 880 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 900 liradan, 940 liradan alınan Yarım Ziynet 950 liradan ve 470 liradan alınan Çeyrek Ziynet 475 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA