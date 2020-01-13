13.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:30

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 293,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 293,60 liradan, bin 934 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 955 liradan, 267,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271,50 liradan, bin 890 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 910 liradan, 945 liradan alınan Yarım Ziynet 955 liradan ve 473 liradan alınan Çeyrek Ziynet 478 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA