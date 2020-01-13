13.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:40

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 291,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 291,80 liradan, bin 922 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 943 liradan, 266 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 270 liradan, bin 878 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 898 liradan, 939 liradan alınan Yarım Ziynet 949 liradan ve 470 liradan alınan Çeyrek Ziynet 475 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA