Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,20 lira oldu.

10.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:00
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,20 lira oldu.

'da 293 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 293,20 liradan, bin 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 952 liradan, 267 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271 liradan, bin 887 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 907 liradan, 943 liradan alınan Yarım Ziynet 953 liradan ve 472 liradan alınan Çeyrek Ziynet 482 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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