10.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:15

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,90 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 293,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 293,90 liradan, bin 936 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 957 liradan, 268 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 272 liradan, bin 892 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 912 liradan, 946 liradan alınan Yarım Ziynet 956 liradan ve 473 liradan alınan Çeyrek Ziynet 478 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA