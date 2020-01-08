08.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:35

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 301,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 301,80 liradan, bin 988 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 9 liradan, 275 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 279 liradan, bin 942 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 962 liradan, 971 liradan alınan Yarım Ziynet 981 liradan ve 486 liradan alınan Çeyrek Ziynet 491 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA