08.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,60 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 300,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 303,60 liradan, bin 999 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 20 liradan, 277 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 281 liradan, bin 954 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 974 liradan, 977 liradan alınan Yarım Ziynet 987 liradan ve 489 liradan alınan Çeyrek Ziynet 494 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA