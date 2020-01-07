Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,30 lira oldu.

07.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:35
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,30 lira oldu.

'da 301,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 301,30 liradan, bin 984 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 5 liradan, 274,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 278,60 liradan, bin 939 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 959 liradan, 970 liradan alınan Yarım Ziynet 980 liradan ve 485 liradan alınan Çeyrek Ziynet 490 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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