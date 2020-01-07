07.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:23

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 300,70 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 300,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 300,70 liradan, bin 980 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 1 liradan, 274 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 278 liradan, bin 935 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 955 liradan, 968 liradan alınan Yarım Ziynet 978 liradan ve 484 liradan alınan Çeyrek Ziynet 489 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA