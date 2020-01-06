06.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:35

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 302,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 302,90 liradan, bin 995 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 16 liradan, 276 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 280 liradan, bin 950 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 970 liradan, 975 liradan alınan Yarım Ziynet 985 liradan ve 488 liradan alınan Çeyrek Ziynet 493 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA