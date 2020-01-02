02.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:14

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 291,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 291,40 liradan, bin 919 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 940 liradan, 265,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 269,50 liradan, bin 875 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 895 liradan, 938 liradan alınan Yarım Ziynet 948 liradan ve 469 liradan alınan Çeyrek Ziynet 474 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA