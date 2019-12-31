31.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 291 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 291,20 liradan, bin 918 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 939 liradan, 265,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 269,50 liradan, bin 874 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 894 liradan, 937 liradan alınan Yarım Ziynet 947 liradan ve 469 liradan alınan Çeyrek Ziynet 474 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA