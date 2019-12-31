31.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:10

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,60 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 291,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 291,60 liradan, bin 920 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 941 liradan, 266 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 270 liradan, bin 877 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 897 liradan, 938 liradan alınan Yarım Ziynet 948 liradan ve 469 liradan alınan Çeyrek Ziynet 474 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA