Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,50 lira oldu.

27.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:30
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,50 lira oldu.

'da 288,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289,50 liradan, bin 907 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 928 liradan, 264 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 268 liradan, bin 863 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 883 liradan, 932 liradan alınan Yarım Ziynet 942 liradan ve 466 liradan alınan Çeyrek Ziynet 471 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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