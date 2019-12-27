27.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:59

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288,90 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 288,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 288,90 liradan, bin 903 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 924 liradan, 263,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267,50 liradan, bin 859 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 879 liradan, 930 liradan alınan Yarım Ziynet 940 liradan ve 465 liradan alınan Çeyrek Ziynet 470 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA